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Северный флот приступил ко второму этапу комплексной экспедиции на Новую Землю

Роман Захаров
03:00 06.07.2018
В отличие от первого этапа экспедиции, в ходе которого основные события разворачивались на просторах Южного острова Новой Земли, сейчас морякам-североморцам предстоит исследовать архипелаг в основном с моря.
Северный флот приступил ко второму этапу комплексной экспедиции на Новую Землю
Фото: globallookpress

Сегодня с выходом из Североморска спасательного буксира СБ-523 стартовал второй этап комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля.

Как сообщает Министерство обороны РФ, на борту спасательного буксира находится очередной экспедиционный отряд, основу которого составляют представители соединения спасательных судов Северного флота.

В отличие от первого этапа экспедиции, в ходе которого основные события разворачивались на просторах Южного острова Новой Земли, сейчас морякам-североморцам предстоит исследовать архипелаг в основном с моря.

В течение месяца планируется реконструировать часть маршрута известного полярного исследователя Владимира Русанова, который в 1911 году на яхте «Полярная» обошел Южный остров. По сути, будет проведен исторический эксперимент, ведь именно в июле и именно в этих местах 107 лет назад великий полярный исследователь совершил свою предпоследнюю экспедицию.

После нескольких дней перехода к архипелагу Новая Земля и приема на борт специалистов Центрального полигона Российской Федерации, спасательный буксир СБ-523 отправится к самой южной точке побережья Новой Земли.

Именно здесь спустя 185 лет после первой зимовки знаменитого первопроходца Новой Земли Петра Кузьмича Пахтусова на знаковом месте в губе Каменка штурманы Северного флота установят памятный знак своему предшественнику.

Здесь же будут обследованы места стоянок первых исследователей архипелага, военные объекты времён Великой Отечественной войны. Спасатели-североморцы отреставрируют стелу, установленную на месте лагеря Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН), которая спасала ледокольный пароход «Александр Сибиряков», севший на мель в бухте Каменка в 1937 году.

В дальнейшем уже в других заливах Южного острова специалистами Центрального полигона Российской Федерации в рамках данного этапа комплексной экспедиции будет проведен мониторинг экологической обстановки и выполнен ряд научных исследований с помощью перспективных образцов оборудования.  

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