Более десяти летательных аппаратов провели разведку вдоль границ России за неделю – Минобороны РФ

За эту неделю более 10 иностранных летательных аппаратов вели разведку вдоль границ Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве добавили, что с целью недопущения нарушения границ РФ в воздух были подняты 4 истребителя из состава дежурных по ПВО сил.

Минобороны отмечает, что нарушения российского воздушного пространства допущено не было.