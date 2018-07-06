Более десяти летательных аппаратов провели разведку вдоль границ России за неделю – Минобороны РФ
Нарушения российского воздушного пространства допущено не было.
Фото: Минобороны РФ
За эту неделю более 10 иностранных летательных аппаратов вели разведку вдоль границ Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве добавили, что с целью недопущения нарушения границ РФ в воздух были подняты 4 истребителя из состава дежурных по ПВО сил.
Минобороны отмечает, что нарушения российского воздушного пространства допущено не было.