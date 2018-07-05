Более 39 тысяч абитуриентов отобрано в военные вузы

Свыше 39 тысяч абитуриентов отобрано для поступления в высшие учебные заведения Минобороны России.

«В высших учебных заведениях Минобороны России находится на рассмотрении более 39 тысяч личных дел кандидатов, в том числе свыше трех тысяч граждан женского пола. В текущем году осуществляется набор в 35 высших военно-учебных заведений по 230 различным военным специальностям и 36 специализациям», - сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в военных вузах уже начались вступительные экзамены предварительно отобранных кандидатов. Средний конкурс личных дел по юношам составляет более 3,5 человека на одно учебное место, по девушкам - более 16.

Самыми востребованными учебными заведениями среди абитуриентов в этом году стали Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К. К. Рокоссовского и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова.