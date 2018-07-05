Перевооружение РВСН на новую технику завершится в 2028 году

По словам командующего, РВСН постоянно получают новую технику в рамках госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, в том числе речь идет и о технике тылового обеспечения.

«РВСН до 2027 года и по отдельным моментам до 2030 года будут оснащаться новым вооружением и военной техникой. Перевооружение на боевые ракетные комплексы закончится на рубеже 2027-2028 годов», - заявил Каракаев.

Командующий РВСН также добавил, что в этом году была применена новая форма проведения занятий.