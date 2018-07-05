Перевооружение РВСН на новую технику завершится в 2028 году
Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на новую технику завершится в 2030-х годах, а на новые ракетные комплексы - на рубеже 2027-2028 годов, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
По словам командующего, РВСН постоянно получают новую технику в рамках госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, в том числе речь идет и о технике тылового обеспечения.
«РВСН до 2027 года и по отдельным моментам до 2030 года будут оснащаться новым вооружением и военной техникой. Перевооружение на боевые ракетные комплексы закончится на рубеже 2027-2028 годов», - заявил Каракаев.
Командующий РВСН также добавил, что в этом году была применена новая форма проведения занятий.
Ранее сообщалось, что три соединения РВСН завершили переход на подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».
В данный момент доля современных образцов ракетного оружия в РВСН выросла в результате перевооружения до 66%.