Моряки ТОФ нанесли ракетный удар по отряду кораблей «противника»: видео

Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар по условному противнику на одном из морских полигонов соединения.

Системы обнаружения засекли «неприятеля» за десятки километров. Все это время прицельный комплекс держал их на контроле.

Как только группировка зашла в зону поражения, поступила команда о ракетном залпе. Через несколько минут после пуска пришло подтверждение: ракеты поразили все цели.

Ранее противодиверсионные катера ТОФ «уничтожили» боевых пловцов во время межведомственных учений на Камчатке.