Мотострелки Балтфлота зачистили территорию от «боевиков» в Калининградской области

Уничтожение «диверсионных групп» и зачистку территории от «противника» отработали мотострелки армейского корпуса Балтфлота. Как сообщает пресс-служба флота, плановые тактические учения прошли на одном из полигонов в восточной части Калининградской области.

В ходе учения мотострелки при поддержке танков, артиллерии и морской авиации блокировали «противника» в условном населенном пункте, занятом боевиками, отработали огневое подавление диверсионных групп с последующей зачисткой района.

В маневрах приняли участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», беспилотные летательные аппараты (БЛА) и другая военная техника.