Минобороны России назвало летчика-рекордсмена палубной авиации

Рекордсменом палубной авиации по версии Книги рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации признан Герой России полковник Игорь Матковский. За годы службы он совершил более 200 посадок на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на самолетах Су-25УТГ и Су-33.

Одной из сложностей посадки на палубу авианесущего крейсера является большая физическая нагрузка на человека. В момент зацепа посадочным гаком за трос аэрофинишера летчик испытывает пятикратную перегрузку.

Сегодня полковник Матковский занимает должность заместителя командующего 45-й армии ВВС и ПВО по авиации.