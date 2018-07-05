Юго-Западную зону деэскалации в Сирии покинули более 30 тысяч мирных жителей - Минобороны РФ

Всего за неделю из данной зоны в районы, подконтрольные сирийскому правительству, вышло более 35 тысяч человек, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Большая часть беженцев уезжает к своим родственникам и знакомым. Для остальных в провинции Эс-Сувейда сирийскими властями при содействии российского Центра примирения враждующих сторон развернуты 2 лагеря беженцев – «Джебаб» и «Рсас», в которых организовано круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, открыты медпункты и пункты раздачи горячего питания. Все беженцы обеспечиваются сирийскими властями продовольствием, бутилированной водой и предметами первой необходимости», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Жители населенных пунктов южной зоны деэскалации сообщают о тяжелой гуманитарной ситуации в районах, контролируемых боевиками из-за постоянной борьбы между действующими там формированиями за влияние и контроль над складами продовольствия. Местное население испытывает острый дефицит продовольствия, воды и медикаментов.

Ранее сообщалось, что три пары штурмовиков Су-25 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) вернулись в пункты постоянной дислокации в Краснодарском крае после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике.