Спецназ ЮВО отработал беспарашютное десантирование из вертолета

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, отработали беспарашютное десантирование с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М с отражением атаки отряда условных террористов. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Также в ходе учений бойцы спецназа выполнили эвакуацию условно раненого с поля боя с последующей погрузкой на вертолет.

Экипаж транспортно-боевого вертолета, в свою очередь, доставил спецназ в назначенный район с необорудованным для приземления участком местности и прикрывал его высадку огнем военнослужащих, находящихся на борту.

Целью проведения занятия стало освоение военнослужащими навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения из-за близости своих войск.