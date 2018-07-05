Командование Тихоокеанского флота встретилось с делегацией Южной Кореи

Заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Андрей Рябухин и заместитель командующего ТОФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Дмитрий Коваленко встретились с членами военной делегации командования 1-й армии Республики Корея.

«В ходе беседы, которая прошла в зале приемов Дома офицеров флота, руководитель южнокорейской делегации генерал армии Пак Чон Чжин поблагодарил представителей командования ТОФ за хороший прием, возможность познакомиться с объектами флота и достопримечательностями Владивостока», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В завершение встречи военнослужащие России и Южной Кореи обменялись памятными подарками. Визит южнокорейской делегации завершится 6 июля.