Призывники из Тулы отправились служить в научные роты по всей России

Сорок призывников из Тульской области отправятся служить в научные роты. Кто-то из них распределен в Санкт-Петербург, кто-то поедет в Анапу в новейший военный технополис «Эра», а кто-то останется на своих же родных заводах в Туле.

В любом случае каждый призывник получит уникальную возможность без отрыва о производства пройти службу в армии. Они будут создавать роботов, писать программы, заниматься кибербезопасностью.

«Научная рота - это прекрасная возможность не терять навыки в собственных специальностях, а после службы быстро вернуться в рабочий ритм», - рассказал в интервью «Звезде» призывник Никита Тужиков.

В научные роты призываются выпускники технических вузов, которые особенно отличились в учебе. Их отбирают по тем специальностям, которые представляют интерес для Министерства обороны.