Спецназ ЦВО захватил в плен главаря условной бандгруппы в лесах под Новосибирском

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированном в Новосибирской области, провели операцию по захвату главаря условной бандгруппы в условиях лесистой местности.

По разведданным спецназ выяснил маршрут движения грузового автомобиля, в котором находился лидер группы условных террористов. Устроив засаду, военнослужащие провели уничтожение водителя и вывели из строя транспортное средство. Затем спецназ произвел захват главаря бандгруппы и доставил его командованию с целью получения информации о действиях условных террористов.

Как сообщает Министерство обороны РФ, по замыслу тренировки за захваченным в плен противником выдвинулся отряд вооруженных боевиков. Группа прикрытия спецназа заняла оборону на маршруте следования бандгруппы и из засады провела ее уничтожение.