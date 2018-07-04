Выше характеристики, ниже цена: в Госдуме сравнили Су-57 и F-35

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 будет в 2,5 раза дешевле своего американского аналога F-35.

Цена F-22 - 146,2 миллиона долларов США за одну единицу, F-35 - от 83 до 108 миллионов. Как заявил член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев, нет сомнений в том, что цена российского самолета будет ниже разработки Соединенных Штатов. При этом характеристики Су-57 во многом выше американского истребителя. Слова Гутенева передает РИА Новости.

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 разработан в ОКБ Сухого и предназначен для уничтожения наземных, воздушных и надводных целей с применением разных систем ПВО и дальней разведки. Способен разрушать системы управления авиацией врага.