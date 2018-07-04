Замминистра обороны РФ Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище

Тимур Иванов и Максим Решетников обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием учебного заведения.

«До 1 августа мы утвердим стратегию развития училища на следующие три года, которая позволит построить всю необходимую инфраструктуру для полноценного обучения и проживания воспитанников училища», - отметил Иванов.

Замминистра обороны сообщил, что после завершения строительства общая емкость корпусов позволит размещать 560 курсантов в современных и комфортных условиях. В начале августа будут сданы новый спальный корпус на 80 мест и медицинский пункт, а в следующем году планируется реконструировать еще одно общежитие.

Кроме этого, на территории училища будет построен новый крытый спортивный комплекс с бассейном, катком и легкоатлетическим залом.

«В Пермском суворовском училище создаются современные условия для образования и воспитания суворовцев. Достаточно тут побывать, чтобы понять, насколько преображается наша армия, насколько иной подход сейчас в вооруженных силах. И начинается он именно с детей, потому что они будут воспитывать следующие поколения», - подчеркнул Решетников.

Также глава региона отметил, что решение министра обороны разместить суворовское училище в ЗАТО Звездный - очень важный шаг в сохранении тех военных традиций, которые есть на этой территории. С 2015 года в Пермском суворовском военном училище построены учебный корпус на 560 человек, столовая, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. Также были отремонтированы две находившиеся на территории казармы, оборудован спальный корпус на 240 мест.

Здание столовой бывшей воинской части реконструировали под корпус дополнительного образования.