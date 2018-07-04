Российские саперы показали, как обезвредить «шахид-мобиль» террористов

Опытом уничтожения взрывоопасных объектов поделились со своими коллегами российские саперы, которые разминировали дороги и дома в САР.

Для обмена опытом на базу Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в подмосковном Нахабино прибыли представители инженерных подразделений со всей страны.

Саперам продемонстрировали новейшие средства инженерной разведки, вооружения и экипировки. Также офицерам показали обезвреженные в Сирии фугасы, которые экстремисты старались замаскировать.

За время работы в арабской республике российские саперы освободили от мин свыше двух тысяч гектаров территории и сотни километров дорог.