Российские саперы показали, как обезвредить «шахид-мобиль» террористов
Представители инженерных подразделений со всей страны перенимают сирийский опыт разминирования в Международном противоминном центре ВС РФ.
Фото: Алексей Иванов/ТРК "Звезда"
Опытом уничтожения взрывоопасных объектов поделились со своими коллегами российские саперы, которые разминировали дороги и дома в САР.
Для обмена опытом на базу Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в подмосковном Нахабино прибыли представители инженерных подразделений со всей страны.
Саперам продемонстрировали новейшие средства инженерной разведки, вооружения и экипировки. Также офицерам показали обезвреженные в Сирии фугасы, которые экстремисты старались замаскировать.
За время работы в арабской республике российские саперы освободили от мин свыше двух тысяч гектаров территории и сотни километров дорог.