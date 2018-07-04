Российские военные поделились опытом с коллегами из Южной Кореи

В ходе дружественного визита в Приморье южнокорейская делегация во главе с командующим генералом армии Пак Чон Джином присутствовала на учениях российских разведчиков.

Офицеры корейской армии выразили свой восторг по поводу того, как в России построена боевая подготовка. По их словам, таких огромных полигонов, как Сергеевский, в их стране мало, солдат приходится обучать на компьютерных симуляторах огнестрельного оружия и боевой техники.

Тем охотнее они приняли предложение самим опробовать российские автоматы и снайперские винтовки.

Знакомство корейской делигации с российскими вооруженными силами продолжится во Владивостоке: ее ждут с визитом на главной базе ТОФ. Там продемонстрируют один из самых современных его кораблей, корвет «Совершенный».