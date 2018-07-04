Шесть штурмовиков Су-25 вернулось из Сирии в Россию

Шесть штурмовиков Су-25 ВКС России прилетело на одну из авиабаз в Краснодарском крае после многомесячной командировки в Сирии.

«Из Сирийской Арабской Республики после длительной командировки вернулись военнослужащие нашей легендарной 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа», - заявил журналистам командующий ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

По его словам, военные летчики несколько месяцев ежедневно совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая контроль воздушной обстановки в районах зон деэскалации.

«За вас переживали боевые товарищи, родные и близкие. Вы вернулись победителями», - сказал командующий летчикам на торжественной церемонии встречи.

Ранее стало известно, что в Россию из Сирии вернулось 11 боевых самолетов и два ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор».