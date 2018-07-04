Юнармеец получил награду за заслуги перед Волгоградской областью

Награду за заслуги перед Волгоградской области получил юнармеец Кирилл Тужилин. Юному патриоту достался памятный знак «75 лет Победы в Сталинградской битве» за участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти».

Он также является призером областных военно-спортивных соревнований по многоборью и участником благотворительного забега Елены Исинбаевой.

Церемония награждения состоялась в Зале воинской и трудовой славы, награду юнармейцу вручил губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров.