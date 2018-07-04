Заместитель министра обороны России встретился со своим финским коллегой

Третьего и четвертого июля 2018 года в Хельсинки состоялись консультации заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина со статс-секретарем - заместителем министра обороны Финляндии Юккой Юусти, сообщает Минобороны.

В ходе встречи обсуждались ситуация в сфере евробезопасности, а также отдельные аспекты глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Стороны подчеркнули важность и актуальность возобновления контактов между военными ведомствами и активное использование прямой линии телефонной связи для оперативного решения вопросов предотвращения инцидентов при повседневной деятельности флотов и авиации в открытом море и воздушном пространстве над ним.

Генерал-полковник Александр Фомин проинформировал собеседника об усилиях Вооруженных Сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом в Сирии, оказываемой правительству страны гуманитарной и медицинской помощи, содействии в разминировании памятников культуры и населенных пунктов, освобожденных от боевиков.

Встреча прошла в конструктивном ключе.

Достигнута договоренность о продолжении контактов.