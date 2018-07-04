На полигоне в Алабино прошел конкурс военных робототехников

На подмосковном полигоне в Алабино прошел конкурс военной робототехники - устройств, способных сохранить жизнь и здоровье военнослужащих в экстремальных условиях.

Например, робот-сапер: его задача - загрузить в особый контейнер «взрывное устройство», в роли которого выступает гильза. Робот, управляемый дистанционно, прекрасно справляется с поставленной задачей.

Задач много, не все операторы справляются с ними с первой попытки. Тем больше радость тех, кто не заработал штрафные баллы.

«Драйв, конечно, прет! Когда я из пушки стрелял, там сложнее было, а тут легче», - делится впечатлениями Евгений Малеев, участник конкурса робототехников.

В управлении у всех участников конкурса - модель «МРК-35МА»: по сути, маленький трактор. Этот робот может быть сапером, связистом и грузчиком. Заряда аккумулятора хватает на два часа работы, за это же время солдат-срочник научится им управлять. Что и продемонстрировано в Алабино: конкурсанты впервые увидели робота непосредственно на полигоне.

В этом конкурсе участвовали военнослужащие научных рот и военные моряки, но своих робототехников сегодня стремятся получить все рода войск. Снизить потери, решая боевые задачи с помощью роботов, и управлять сложной техникой без дополнительной подготовки - вот новая философия современной российской армии.