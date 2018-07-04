Лучшие огнеметчики России уничтожили укрытия боевиков на полигоне под Саратовом

Лучшие огнеметчики России снарядами объемного взрыва уничтожили подземные сооружения незаконных вооруженных формирований на полигоне Шиханы в Саратовской области.

Маневры проводились в рамках Всеармейского конкурса «Белое солнце-2018». В них приняли участие по одной команде от каждого военного округа, Воздушно-десантных войск, а также команда хозяев соревнований – отдельного соединения РХБ защиты, которая и показала лучшие результаты в конкурсе.

Огнеметчики выполнили боевые стрельбы из модифицированных российских реактивных пехотных огнеметов «Приз».

Перед выполнением огневых задач военнослужащие преодолели 500-метровую огненно-штурмовую полосу с множеством искусственных препятствий.