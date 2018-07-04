Противодиверсионные катера ТОФ «уничтожили» боевых пловцов во время межведомственных учений на Камчатке

На Камчатке продолжается плановое межведомственное тактическое учение по защите Государственной границы Российской Федерации в котором задействованы части и подразделения Тихоокеанского флота, Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, Росгвардии, МЧС и управления МВД России по Камчатскому краю.

По сообщениям Министерства обороны РФ, в ходе учения тихоокеанцы совместно с представителями других силовых структур уже отработали задачи по задержанию и досмотру судна-нарушителя в роли которого выступил ледокол «Иван Сусанин»

Также решались совместные задачи по конвоированию отряда судов. Корабли Войск и сил на Северо-востоке России и Пограничного управления ФСБ России, действуя по единому замыслу, в составе отряда провели совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника, а также вели артиллерийский огонь по сбрасываемой парашютной мишени.

В полигоне боевой подготовки отработан эпизод по уничтожению морской плавающей мины. Противодиверсионные катера ТОФ с целью нейтрализации групп боевых пловцов условного противника при обеспечении безопасности стоянки кораблей и судов на незащищенном рейде, выполнили профилактическое гранатометание с применением как стационарных гранатометов, так и ручных гранат. Выполнены мероприятия по усилению охраны пунктов базирования флота на Камчатке. В ходе учения отработано взаимодействие экипажа спасательного судна «Алагез» с авиационной группой при организации взлетов и посадок вертолетов Ка-27 на палубу при движении судна на малом ходу и на стопе.

Еще одним эпизодом межведомственного тактического учения стала отработка на береговом полигоне совместных действий по поиску и нейтрализации разведывательно-диверсионных групп условного противника с привлечением вертолетов Ми-8 и беспилотных летательных аппаратов морской авиации ТОФ.

От Тихоокеанского флота в учении задействованы 5 кораблей, до 10 летательных аппаратов морской авиации, до 30 единиц боевой техники и порядка 200 морских пехотинцев.