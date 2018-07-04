НАТО стремится превратить Черное море в свою вотчину

Североатлантический альянс не прекращает попыток превратить Чёрное море в «натовское озеро». На днях это нашло очередное подтверждение в призыве стран так называемой бухарестской девятки (Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония) усилить присутствие альянса в Восточной Европе на море, суше и в воздухе. На состоявшейся в Варшаве встрече с участием высокопоставленных представителей НАТО «девятка» приняла соответствующую декларацию, которая будет представлена на саммите НАТО в Брюсселе 11–12 июля.

О чём конкретно идёт речь в декларации, пока не сообщается. Однако многие наблюдатели уверены, что в неё включено предложение о создании на Чёрном море флотилии под командованием военных структур НАТО. Инициатором этой идеи стала Румыния.

По информации Министерства обороны РФ, в состав новой военно-морской группировки боевые корабли могут выделить наряду с Румынией, Болгарией и Турцией Соединённые Штаты, Германия и Италия, то есть страны, не относящиеся к Черноморскому региону. Не исключается и участие в группировке ВМС Грузии и Украины.

В НАТО не скрывают, что флотилия необходима альянсу для оказания военно-политического давления на Россию. Черноморский регион, как считают в альянсе, имеет для него важное стратегическое значение. Тот, кто контролирует Чёрное море, может спроецировать свою мощь на Европу, прежде всего на Балканы, но также и на восточный район Средиземноморья, Южный Кавказ и север Ближнего Востока. Исходя из этого, НАТО стремится наращивать военное присутствие в Чёрном море и в прилегающих к нему странах – членах альянса.

Наибольшую активность в действиях НАТО на Чёрном море проявляют ВМС США. Задачи, которые решают американские корабли в Чёрном море, самые разнообразные – от освоения потенциального театра военных действий до ведения радиотехнической разведки.

В российском оборонном ведомстве убеждены, что на учении «Си бриз», которое США проводят совместно с Украиной с 1997 года, Пентагон стремится поднатаскать украинские ВМС до уровня натовских стандартов. Именно эта цель поставлена и на нынешние учения, которые начнутся через пару дней и в которых примут участие также корабли некоторых натовских стран.