Истребители-перехватчики МиГ-31БМ отработали дозаправку в небе над Восточной Сибирью

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты с дозаправкой топливом в воздухе над Восточной Сибирью.

Дозаправка топливом осуществлялась поодиночке и в составе пар, при этом танкеры держали скорости, близкие к максимальным, а экипажи МиГов - к минимальным. Пилоты на высотах от четырех до восьми тысяч метров приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, контактировали с конусом-датчиком, а затем выдерживали заданную дистанцию до полной перекачки топлива.

Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных видов летной подготовки. В учебно-тренировочных полетах были задействованы более 10 самолетов. Авиационные истребительные части крупнейшего в России Центрального военного округа несут боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов Поволжья, Урала и Западной Сибири.

Сверхзвуковой МиГ-31 - единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый «воздушным кораблем». Предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.