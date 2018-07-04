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Палубные летчики-истребители Северного флота завершили тренировки по дозаправке в воздухе

Роман Захаров
01:32 04.07.2018
Дозаправка в воздухе является одной из технически сложных операций, требующей от пилота высокого летного мастерства.
Палубные летчики-истребители Северного флота завершили тренировки по дозаправке в воздухе

Экипажи палубных истребителей Су-33 корабельного истребительного авиаполка Северного флота, совершенствующие боевую подготовку на аэродроме Саки в Крыму, завершили тренировки по дозаправке в воздухе от танкера Ил-78.

Отработка навыков проведения этой непростой операции у летчиков заняла нескольких дней. Было проведено восемь летных смен, в ходе которых особое внимание уделялось подготовке молодых пилотов.

В полетах на дозаправку были задействованы также новые самолеты Су-30СМ, поступившие на вооружение корабельного истребительного полка в начале прошлого года.

Тренировки по дозаправке в воздухе проходили над акваторией Черного моря, территориями Крыма и Краснодарского края на высоте свыше 6 тысяч метров, при скорости около 500 километров в час.

Дозаправка в воздухе является одной из технически сложных операций, требующей от пилота высокого летного мастерства.

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