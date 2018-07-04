В Кабардино-Балкарии стартовали соревнования на лучшее высокогорное подразделение ВС РФ «Эльбрусское кольцо»

В Кабардино-балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» стартовал конкурс на лучшее высокогорное подразделение Вооруженных Сил Российской Федерации «Эльбрусское кольцо».

Участники чемпионата прошли акклиматизацию в высокогорной местности - один из важнейших этапов подготовки, который необходим для адаптации организма, улучшения его работоспособность в условиях соревновательной деятельности на высоте более 3500 метров.

В ходе первого этапа военнослужащие проявили свои навыки в индивидуальном лазанье и лазанье в связках на скалодроме, высота которого составляет около 20 метров.

Военнослужащие также выполнили специальную задачу - ориентирование на местности. Командир группы наносил на карту контрольные пункты (КП) и планировал маршрут передвижения. Группе за 120 минут необходимо было найти как можно больше КП отмеченных на карте. Фиксация прохождения КП происходила при помощи электронной системы. Отметиться было необходимо всему составу группы, интервал между отметкой первым участником команды и последним не должен превышать 180 секунд, в случае нарушения данного условия взятие КП не учитывалось.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), Западного военного округа(ЗВО), Центрального военного округа (ЦВО), Восточного военного округа (ВВО), Северного флота (СФ), Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), Воздушно-десантных войск (ВДВ), Военного института физической культуры (ВИФК), Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ) и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ).

Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2018». Всего в конкурсе задействовано около 150 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.