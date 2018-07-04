Минобороны открывает «Книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации»
Сегодня на официальном сайте Министерства обороны открывается уникальный электронный информационный ресурс «Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации».
Книга, размещенная на портале Минобороны, содержит сведения о выдающихся достижениях не только военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск Вооруженных Сил, но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений Минобороны России, военных ученых, исследователей, изобретателей и строителей.
В частности, онлайн-собрание достижений российской армии повествует о самом долгом беспосадочном полете на самолетах Ту-22, Ту-160, Ту-95, о самом длительном морском погружении экипажа подводной лодки. Интернет-пользователи найдут в книге описание невероятной посадки тяжелого транспортного самолета Ан-124 на ледовое покрытие в Заполярье, интересные биографические факты рекордсменов.
Читатели узнают о том, каково самое максимальное количество государственных наград, полученных одним военнослужащим, и где в Вооруженных Силах находится уникальный сферический экран.
Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учётом новых военных достижений, включая выполнение специальных задач военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных Сил.