Танкисты Балтфлота провели учебные стрельбы по наземным и воздушным целям

Военнослужащие отдельного танкового батальона армейского корпуса Балтийского флота провели плановые стрельбы штатным снарядом из 125-мм орудия танка Т-72.

В мероприятии боевой подготовки, проходившем на одном из полигонов Балтийского флота, было задействовано более 200 человек, а также порядка 20 единиц вооружения и военной техники.

В рамках учения экипажи танков выполнили стрельбу из орудий с ходу по появляющимся и движущимся целям, а также отработали огневые задачи из зенитного пулемета НСВТ «Утес» по наземным и низколетящим воздушным целям. Танкисты поразили более 50 мишеней, используя осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы.

Экипажи также отработали сложные задачи по уничтожению маскированных под окружающую среду объектов условного противника и смену позиций боевых машин на пересеченной местности.

В ходе занятий танкисты выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

Боевые стрельбы танкистов продлятся до конца недели. Мероприятия боевой подготовки завершатся тактическим учением с одновременным выполнением стрельб в составе танкового подразделения.