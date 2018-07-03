Сирийцы встретили ликованием колонну российских военных: видео

Радостью и ликованием встретили сирийские мирные жители колонну российских военных, которые следовали для встречи и переговоров о замирении с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа.

На кадрах видно, как по улице одного из сирийских населенных пунктов движется колонна российских автомобилей повышенной защищенности «Тайфун-У» и «Тигр» военной полиции в сопровождении бронетранспортера БТР-82А. Местные жители встречают российских военных радостными возгласами, музыкой и песнями.

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирийской Арабской Республики.