«Мста» на марше: кемеровские артиллеристы перебросили боевую технику на полигон

Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, совершили 30 километровый марш на боевых машинах в район проведения учений. Как сообщила пресс-служба ЦВО, в них задействованы свыше 700 человек и 300 образцов вооружения и военной техники.

«Артиллеристы были подняты по тревоге и отработали действия по приведению в высшую степень боевой готовности. Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке», - говорится в сообщении.

В учениях задействованы самоходные артиллерийские установки «Мста-С» с новым комплексом разведки и управления стрельбой, буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Ураган», а также новейшие САУ «Малка», которые поступили на вооружение соединения в 2018 году. Боевые машины способны производить до 3 выстрелов в минуту и предназначены для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км.

Учения артиллеристов продлится в течение недели. В завершении будут проведены стрельбы с применением всех видов боевой техники, стоящих на вооружении артиллерийского соединения.