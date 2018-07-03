Учения ракетчиков с ОТРК «Искандер-М» начались в Восточном военном округе

Учения ракетного соединения Восточного военного округа с задействованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» начались в Еврейской автономной области.

«В Еврейской АО стартовало тактическое учение с ракетным соединением Восточного военного округа» - сообщила пресс-служба ВВО.

В течение недели расчеты ОТРК «Искандер-М» отработают скрытую передислокацию в район развертывания, перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, подготовку данных для ракетной стрельбы, а также выполнят электронные пуски ракет.

Также в ходе учений ракетчикам предстоит организовать охрану и оборону пусковых установок и отразить нападение «диверсантов». В маневрах задействовано более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.