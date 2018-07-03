Дуэль с танком: кадры учений гранатометчиков в Подмосковье

Учения гранатометчиков проходят на полигоне в Подмосковье. На огневые рубежи вышли расчеты ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Стрелки учатся скрытно перемещаться, готовить позицию и поражать цели из разных положений - стоя, лежа и из-за укрытия.

Другая задача поставлена перед расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». Они должны отсечь «вражескую пехоту» от танков. Для этого они ведут огонь короткими и длинными очередями.

После этого гранатометчики преодолели огненно-штурмовую полосу с имитацией боя в городских условиях.