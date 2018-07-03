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Эсминец «Быстрый» отразил «атаку» Ту-142 на Дальнем Востоке

Дмитрий Семенов
07:39 03.07.2018
На Дальнем Востоке прошли учения кораблей Тихоокеанского флота и военно-морской авиации.
Фото: Минобороны РФ

На учениях в заливе Петра Великого эскадренный миноносец «Быстрый» показал отличные результаты в отражении воздушной атаки «противника», в роли которого выступили самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота.

Также в ходе учений экипаж эсминца продемонстрировал умение отразить атаку диверсантов и сдал нормативы по обеспечению живучести корабля. В ходе дальнейших учений – стрельба главным ракетным комплексом «Москит» по группе надводных кораблей.  

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