В Москве для военнослужащих сданы три новостройки на 753 квартиры

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали три новых жилых корпуса для военнослужащих в Москве.

В том числе, сданы две новостройки в самой крупном микрорайоне столицы на улице Левобережной, а также один корпус на Хорошевском шоссе, общей емкостью в 753 квартиры.

Все квартиры предназначены для постоянного проживания военнослужащих и членов их семей. Жилая площадь передается в собственность безвозмездно в рамках «Госпрограммы обеспечения жильем военнослужащих».

«Мы идем от дома к дому. Достроили, подвели все коммуникации, получили документы на право собственности и отдали под заселение. На улице Левобережной уже достроены 14 домов. Мы приступили к работам на следующих корпусах», - заявил начальник строительного управления №1 Главного управления обустройства войск Алексей Поскотинов.

Всего в жилой застройке по улице Левобережной из 5 856 квартир уже отдано под заселение 3752, по Хорошевскому шоссе из 3648 квартир к настоящему времени сдано 1197.