Учения снайперов и мотострелков ЗВО: кадры от первого лица

На полевых занятиях более 100 снайперов из состава разведывательных и отдельных снайперских подразделений общевойсковой армии ЗВО отработали упражнения по скрытому передвижению и маскировке с использованием табельных и подручных средств.

Особое внимание было уделено выбору и оборудованию позиций, секретам снайпинга, а также использованию различных приборов наблюдения и прицеливания.

На занятиях по огневой подготовке снайперские пары обучались поражать цели с помощью специальных приемов в условиях одиночной работы, пары или группы пар.

Огонь велся из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 500 до 1 300 метров с учетом рельефа местности.