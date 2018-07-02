Учения снайперов и мотострелков ЗВО: кадры от первого лица
В Западном военном округе прошли учения снайперов и мотострелков, в ходе которых они отработали скрытное передвижение и маскировку, обучались поражать цели с помощью специальных приемов в условиях одиночной работы, пары или группы пар.
На полевых занятиях более 100 снайперов из состава разведывательных и отдельных снайперских подразделений общевойсковой армии ЗВО отработали упражнения по скрытому передвижению и маскировке с использованием табельных и подручных средств.
Особое внимание было уделено выбору и оборудованию позиций, секретам снайпинга, а также использованию различных приборов наблюдения и прицеливания.
На занятиях по огневой подготовке снайперские пары обучались поражать цели с помощью специальных приемов в условиях одиночной работы, пары или группы пар.
Огонь велся из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 500 до 1 300 метров с учетом рельефа местности.