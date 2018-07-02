Военнослужащие из Тувы стали победителями всеармейских соревнований по борьбе

Тридцатого июня в столице Республики Тыва Кызыле состоялся финал и церемония закрытия всеармейских соревнований по спортивной борьбе за кубок министра обороны Российской Федерации. Первое место в общекомандном зачете заняли военнослужащие 41-й армии Центрального военного округа, второе у команды Центрального спортивного клуба армии, бронза досталась представителям Воздушно-десантных войск.

«Уважаемые жители Тувы, я хочу поблагодарить вас за огромную поддержку команде Центрального военного округа. Каждый из 12 победивших борцов проходит службу в 55-й горной мотострелковой бригаде, которая дислоцирована в Республике Тыва. Есть такая пословица: "На родной земле и стены помогают", благодаря этим стенам нашим борцам удалось в тяжелейшей, но честной борьбе вырвать победу», - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

Всего в соревнованиях, которые проводились впервые в истории современной армии, приняли участие более 100 военнослужащих из девяти команд от всех военных округов ВС РФ и родов войск. Они состязались в весовых категориях от 55 до 130 килограммов в греко-римской и вольной борьбе.

Ранее сообщалось, что открытие всеармейских соревнований по спортивной борьбе прошло 29 июня на стадионе «Хуреш». Для их проведения стадион был оборудован специальными помостами, покрытыми профессиональными борцовскими коврами.

Первого июля на стадионе состоялись предварительные и финальные поединки в личном зачете за Кубок главы Республики Тыва по национальной борьбе «Хуреш».