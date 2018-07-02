Делегация Минобороны России прибыла в Пекин

Сегодня в Пекин с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-полковником Олегом Салюковым. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ходе визита Олег Салюков встретится с командующим Сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Хань Вэйго.

Стороны обсудят вопросы развития и укрепления военного сотрудничества, в том числе проведение совместных учений, участие в Армейских международных играх, взаимодействие между вузами Сухопутных войск двух стран.

Кроме того, генерал-полковник Олег Салюков посетит одно из подразделений специального назначения НОАК, а также ознакомится с образовательным процессом в военном училище бронетанковых войск.