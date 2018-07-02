«Крокодилы» уничтожают «врага»: кадры учений экипажей Ми-24 в Таджикистане

В ходе маневров в Таджикистане пилоты уничтожили бронетехнику, склады и командные пункты условных террористов.

Кроме того, экипажи блокировали и уничтожили крупное «бандформирование».

Оборону «противника» прорывали огнем самоходных артиллерийских установок «Акация». Затем в атаку пошли мотострелки под прикрытием танкистов.

Вертолетчики поддерживали наступление ударами ракет и огнем скорострельных пушек.

В учениях были задействованы почти 700 военнослужащих и более 60 единиц боевой техники.