«Крокодилы» уничтожают «врага»: кадры учений экипажей Ми-24 в Таджикистане
Экипажи вертолетов Ми-24 российской военной базы в Таджикистане разгромили технику условного противника. Учения прошли на полигоне Харб-Майдон.
В ходе маневров в Таджикистане пилоты уничтожили бронетехнику, склады и командные пункты условных террористов.
Кроме того, экипажи блокировали и уничтожили крупное «бандформирование».
Оборону «противника» прорывали огнем самоходных артиллерийских установок «Акация». Затем в атаку пошли мотострелки под прикрытием танкистов.
Вертолетчики поддерживали наступление ударами ракет и огнем скорострельных пушек.
В учениях были задействованы почти 700 военнослужащих и более 60 единиц боевой техники.