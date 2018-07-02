Военная полиция и ГИБДД подписали протокол о взаимодействии

Представители Главного управления военной полиции Минобороны России и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ подписали протокол по обеспечению безопасности на дорогах. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

«Состоялось подписание протокола о взаимодействии между Главным управлением военной полиции МО РФ и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ», - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что данный протокол существенно облегчит порядок взаимодействия органов военной полиции с подразделениями Госавтоинспекции МВД России на всех уровнях.

В соответствии с протоколом военная полиция Минобороны и ГИБДД России будут взаимодействовать по формированию госполитики в области безопасности дорожного движения, проведению мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Также предусматривается сотрудничество по организации и осуществлению контрольных, надзорных и разрешительных функций по обеспечению безопасности дорожного движения.