Первые научные роты технополиса «Эра» пополнятся призывниками из Оренбуржья и Татарстана

Военные комиссариаты Республики Татарстан и Оренбургской области первыми отправят граждан для прохождения службы в военном инновационном технополисе «Эра» Министерства обороны РФ.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, торжественная отправки призывников состоится 4 и 5 июля на сборных пунктах Татарстана и Оренбуржья соответственно.

«Из Казани будут отправлены пять призывников, из Оренбурга - три», - говорится в сообщении.

Среди них Виталий Кравченко, который родился и вырос в казахстанском городе Байконуре, где окончил филиал Московского авиационного института по специальности «Экспериментальная отработка летательных аппаратов». После окончания вуза он проработал пять лет в космическом центре имени М. В. Хруничева. За годы работы разработал и внедрил рационализаторское предложение по оптимизации систем обеспечения теплового режима приборных контейнеров системы управления ракеты-носителя «Протон-М».

Кравченко получил приглашение для прохождения военной службы по призыву в технополисе «Эра» после отправки резюме на официальный сайт Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании военного инновационного технополиса «Эра». Работы по реализации проекта начались 1 марта 2018 года. Планируется, что к 2020 году в технополисе будут трудиться более двух тысяч ученых и инженеров.