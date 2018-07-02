В Ярославском училище противовоздушной обороны прошел выпускной

Стены военного вуза покинули более трехсот молодых офицеров. 27 из них закончили учебу с отличием.

Лейтенанты принесли присягу, прошли торжественным маршем по Советской площади и по старой военной традиции бросили под ноги монеты.

Это и символ будущей блестящей карьеры, и доказательство того, что служат не за деньги, а за честь и славу Родины.

Все выпускники успешно прошли подготовку на должностях начальников расчетов и инженеров радиолокационных станций и имеют опыт командования взводами в зенитных ракетных и радиотехнических полках.