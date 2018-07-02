В Забайкалье Су-30 СМ перехватили сверхзвуковые ракеты «противника» в стратосфере

В Забайкальском крае прошли учения истребительной авиации. СУ-30 СМ впервые отрабатывали перехват сверхзвуковых ракет-мишеней в стратосфере.

Истребители подняли по тревоге, после чего, по легенде учений, самолеты летели по маршруту в указанный район - в поисках воздушной цели.

Обнаружив и классифицировав цель, пилоты поразили ее управляемыми ракетами воздух-воздух. Во время этих учений экипажи также отработали различные маневры - уход от средств ПВО и ближний воздушный бой.