В ВВО стартовали масштабные сборы гранатометчиков

На специализированных учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях. Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях стартовали масштабные сборы с гранатометчиками.

К мероприятиям привлекаются более 2,2 тысячи военнослужащих, в программу практических стрельб включены элементы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.

Так, военнослужащие будут поражать новые подвижные мишени, имитирующие по форме и размерам, легкобронированный автомобиль типа пикап, одной из особенностей выполнения данного упражнения станет его совместное выполнение со снайперской парой.

Военнослужащие усовершенствуют свои профессиональные навыки в применении штатного вооружения, в частности отработают задачи по ведению визуальной разведки, обнаружению и идентификации целей, определению расстояния до них, отработают корректировку огня по имеющимся метеоданным.

Помимо этого гранатометчики будут учиться применению дневных и ночных приборов прицеливания и наблюдения в условиях ведения огня со сменой позиций по целям, находящимся на различной дальности.

Кроме того военнослужащие в составе расчетов и подразделений отработают задачи по повышению эффективности применения гранатометов при ведении оборонительного или наступательного боя.

При проведении мероприятий огневой подготовки военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов станковых АГС-17 «Пламя», в том числе и в ночное время