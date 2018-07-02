Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Ярсы» вышли на «точку»

Роман Захаров
01:15 02.07.2018
Во время практических занятий в Тагильском ракетном соединении были отработаны вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершения марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
«Ярсы» вышли на «точку»

В результате проверки боеготовности в Тагильском ракетном соединении были выявлены общий уровень боевой готовности военнослужащих и дана оценка степени профессиональной выучки личного состава.

Как сообщает Министерство обороны РФ, во время практических занятий были отработаны вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершения марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.  В тренировке приняли участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц специализированной техники.

Как пояснил руководитель тактического занятия заместитель командира Тагильского ракетного соединения полковник Денис Козлов, проверочные мероприятия подобного рода являются этаповыми элементами подготовки ракетчиков к несению боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях.

Согласно замыслу учения в ракетный дивизион поступает сигнал о приведении в высшую степень боевой готовности. Мобильная часть подразделения убывает на маршруты боевого патрулирования. В период размещения на «точках» личный состав шлифует нормативы по тактической, инженерной, огневой подготовке, РХБ защите и маскировке подвижных грунтовых ракетных комплексов.

В итоге в течение нескольких дней тактического занятия ракетчики экзаменуются по семи десяткам различных нормативов.

Большое внимание уделили вопросам тактической маскировки, инженерного оборудования боевых позиций.

Активно осваивали новые поступившие в дивизион виды вооружения. Один из таких образцов – боевая противодиверсионная машина (БПДМ) «Тайфун-М», предназначенная, во-первых, для контроля позиционных районов РВСН в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах, во-вторых, для охраны и защиты подвижных ракетных комплексов «Ярс», в-третьих, для непосредственной борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) противника.

В ходе занятия немалую практику обрели новички этапа несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях. Речь идет о военнослужащих по призыву второй половины периода, тех, кто досконально в объеме служебно-должностных обязанностей изучил теорию, но еще ни разу не наблюдал «Ярсы» на «точке».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В России появились новые дорожные знаки
Дата01.07.2018, 15:27
В России появились новые дорожные знаки
Российские ПВО сбили группу дронов в районе авиабазы «Хмеймим»
Дата01.07.2018, 11:24
Российские ПВО сбили группу дронов в районе авиабазы «Хмеймим»
Впервые в истории: Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Дата01.07.2018, 19:40
Впервые в истории: Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3»
Дата30.06.2018, 09:43
Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3»
Под Выборгом обнаружили останки 138 бойцов Красной армии
Дата30.06.2018, 11:34
Под Выборгом обнаружили останки 138 бойцов Красной армии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:02 Спорт
Московское чудо: зарубежные СМИ о том, как Россия выбила Испанию с ЧМ-2018
20:55 Спорт
Видео
Москва празднует победу сборной России по футболу в игре с Испанией
20:21 Спорт
«Играем за вас!»: сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку
20:05 Спорт
Акинфеев признан лучшим игроком матча Россия-Испания
19:52 Спорт
Видео
Самая красивая болельщица оказалась права: Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Трусы надежды: в Сети высмеяли поступок Роналду в матче Уругвай - Португалия Видео
Трусы надежды: в Сети высмеяли поступок Роналду в матче Уругвай - Португалия
Боец MMA не захотел побеждать своего кумира и симулировал сердечный приступ Видео
Боец MMA не захотел побеждать своего кумира и симулировал сердечный приступ
Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть на Lada Priora
Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть на Lada Priora
Киевский блогер рассказала о поездке в Крым: неожиданная реакция соцсетей
Киевский блогер рассказала о поездке в Крым: неожиданная реакция соцсетей
Кот-болельщик научился кричать «гол» и покорил соцсети Видео
Кот-болельщик научился кричать «гол» и покорил соцсети
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео Видео
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.