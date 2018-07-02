«Ярсы» вышли на «точку»

В результате проверки боеготовности в Тагильском ракетном соединении были выявлены общий уровень боевой готовности военнослужащих и дана оценка степени профессиональной выучки личного состава.

Как сообщает Министерство обороны РФ, во время практических занятий были отработаны вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершения марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. В тренировке приняли участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц специализированной техники.

Как пояснил руководитель тактического занятия заместитель командира Тагильского ракетного соединения полковник Денис Козлов, проверочные мероприятия подобного рода являются этаповыми элементами подготовки ракетчиков к несению боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях.

Согласно замыслу учения в ракетный дивизион поступает сигнал о приведении в высшую степень боевой готовности. Мобильная часть подразделения убывает на маршруты боевого патрулирования. В период размещения на «точках» личный состав шлифует нормативы по тактической, инженерной, огневой подготовке, РХБ защите и маскировке подвижных грунтовых ракетных комплексов.

В итоге в течение нескольких дней тактического занятия ракетчики экзаменуются по семи десяткам различных нормативов.

Большое внимание уделили вопросам тактической маскировки, инженерного оборудования боевых позиций.

Активно осваивали новые поступившие в дивизион виды вооружения. Один из таких образцов – боевая противодиверсионная машина (БПДМ) «Тайфун-М», предназначенная, во-первых, для контроля позиционных районов РВСН в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах, во-вторых, для охраны и защиты подвижных ракетных комплексов «Ярс», в-третьих, для непосредственной борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) противника.

В ходе занятия немалую практику обрели новички этапа несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях. Речь идет о военнослужащих по призыву второй половины периода, тех, кто досконально в объеме служебно-должностных обязанностей изучил теорию, но еще ни разу не наблюдал «Ярсы» на «точке».