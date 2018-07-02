Самое многочисленное соединение связи в Сибири поддержали сборную России в матче с Испанией

В бригаде управления 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области, в прямом эфире состоялся просмотр матча с участием сборных России и Испании в 1/8 чемпионата мира по футболу. В мероприятии приняли участие все военнослужащие бригады.

Просмотр футбольного мачта прошел на плацу соединения. Для этого использовалась плазменная панель с большой диагональю и акустическая система. Военнослужащие горячо поддерживали сборную России и болели за футболистов до последних секунд окончания матча, не сомневаясь в победе.

Просмотр футбольных матчей в соединениях и воинских частях Центрального военного округа был организован по указанию командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина. Для военнослужащих были внесены изменения в распорядок дня и расписание занятий.

Напомним, в воскресенье, 1 июля, в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании наши футболисты вырвали путевку в четвертьфинал, победив испанцев в серии пенальти.

Чуть позже определился соперник сборной России на 1/4 финала ЧМ-2018.