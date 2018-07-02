Российские военные доставили медикаменты и продовольствие жителям провинции Риф Дамаск

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и оказанию всесторонней помощи жителям Сирии.

Совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток зафиксированы нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия.

Российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются плановые мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск.

Представителями Центра по примирению проконтролирована работа по урегулированию статуса жителей в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахам.

В населенных пунктах Ялда и Бейт-Сахам проведена оценка состояния зданий школьных учреждений и спланированы первоочередные мероприятия по их восстановлению и ремонту с использованием строительных материалов, поступивших по линии гуманитарной помощи.

В районе сохраняется сложная гуманитарная обстановка, связанная с недостаточным количеством действующих медицинский учреждений и квалифицированных врачей (особенно детских) и необходимого количества медикаментов. Для оказания помощи мирным жителям привлекаются врачи Центра по примирению.

С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведена гуманитарная акция жителям населенного пункта Хаммурия (провинция Риф Дамаск), сирийцам передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил три тонны.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 180 сирийцам, в том числе 92 детям.

Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. На дорожном направлении Телль-Бисса – Эр-Растан завершаются работы автодорожной службой провинции Хомс, в населенных пунктах ведутся работы по разбору завалов, очистке автомобильных дорог, восстановлению дорожного полотна и мачт освещения.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 70 855 жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки к родным очагам возвратилось 106 человек.

Благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб». Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур вышло 502 человека, из них 209 детей. Всего с 4 марта 2018 г. зону покинуло 18733 человека и 3737 единиц техники.