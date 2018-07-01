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Конкурс «Безопасная среда-2018» завершился под Ярославлем

Алексей Гундарев
13:31 01.07.2018
Военные выявили лучших в одном из самых экстремальных армейских соревнований.
Конкурс «Безопасная среда-2018» завершился под Ярославлем
Фото: Минобороны РФ

На полигоне «Песочное» Военной академии радиационной, химической и биологической защиты в Ярославской области завершился всеармейский конкурс «Безопасная среда-2018». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В состязаниях принимали участие 13 команд от частей непосредственного подчинения начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил ВС РФ, военных округов, видов, родов войск, Северного флота, Главного управления Министерства обороны, а также Росгвардии», - говорится в сообщении.

Конкурс включал в себя три этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка, эстафета. Победители представят российские Вооруженные силы на аналогичном международном конкурсе, который пройдет в рамках IV Армейских международных игр.

«Безопасная среда» традиционно считается едва ли не самым экстремальным армейским конкурсом. Обычно в качестве сценария бойцам предлагается условная техногенная катастрофа, произошедшая в заданном районе. Военным приходится обнаруживать и обезвреживать реальные отравляющие вещества.

IV Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территориях 7 государств. В них примут участие команды из 32 стр

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