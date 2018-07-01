Всеармейский этап конкурса «Инженерная формула» завершился под Волгоградом

Всеармейский этап конкурса профессионального мастерства инженерных войск «Инженерная формула» прошел на территории Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Состязания проводились на базе Межвидового регионального учебного центра инженерных войск в городе Волжский», - говорится в сообщении.

В конкурсе участвовали экипажи машин для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчиков БАТ-2, инженерных машин разграждения ИМР-3, плавающих транспортеров ПТС-2. Военнослужащие состязались в прокладке дорог, разборе завалов, переправе техники через водные преграды.

Участниками соревнований стали более 200 военнослужащих из пяти команд.

Победителю предстоит померяться с силами с военными других стран на международном этапе конкурса. Он пройдет 5 августа в рамках Армейских международных игр.

IV Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территориях 7 государств. В них примут участие команды из 32 стран.