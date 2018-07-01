Международный этап конкурса «Авиадартс-2018» пройдет под Рязанью

Международный этап конкурса военных пилотов «Авиадартс-2018» пройдет на авиационном полигоне в Рязанской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В конкурсе примут участие команды четырех стран: России, Китая, Белоруссии и Казахстана», - говорится в сообщении.

Особенностью заключительного этапа станет усложненная мишенная обстановка – большое количество наземных целей.

Напомним, ранее прошел всеармейский этап соревнований, самой зрелищной частью которого стал конкурс «Авиамикс». На этом этапе участвовали команды ВКС, военных округов и морской авиации ВМФ. Всего 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.

«Авиадартс» - прикладные состязания между военными летчиками в умении преодолевать систему противовоздушной обороны противника, поражать его наземные цели с помощью авиационных пушек, неуправляемых и управляемых ракет, авиабомб.

Конкурс проводится с 2013 года. В 2014-м вышел на международный уровень. В этом году состязания вошли в программу IV Международных армейских игр, которые пройдут с 28 июля по 11 августа.