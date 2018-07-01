Российские ПВО сбили группу дронов в районе авиабазы «Хмеймим»

Вечером 30 июня c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим в Сирии с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности.

Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

Пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет, уточнили в военном ведомстве.

Российская авиабаза Хмеймим в настоящее время функционирует в плановом режиме, добавили в Министерстве обороны.